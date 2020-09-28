CAMiLER iBADETE AÇILDI

SORGUN ilçesinde hayırsever Hasan Özdemir tarafından Yazlak Mahallesinde yaptırılan Halilullah Camii, ibadete açıldı. Cami açılışına katılan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Halilullah Camisinin yapımını tek başına üstlenen Hasan Özdemir'e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen ‘Taktir’ belgesini takdim etti. Müftü Sezik, ‘’Rabbimiz, 'camileri ancak Allah'a, ahiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar’ buyuruyor. Bu müjdeye nail olan Hasan Bey'e böyle bir eser yaptırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. Açılışın ardından Sorgun Bedirbaba Mahallesine yapılacak 4-6 yaş grubu Kur'an kursu binasının da temeli atıldı. Caminin açılış töreninde Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış da hazır bulundu. Sorgun'da göreve başladıktan sonra ilk camiinin açılışına katıldıklarını kaydeden Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış da, ‘’Rabb'im camilerimizden ezan sesini eksik etmesin. İnşallah bu açılışını yapacağımız camimiz uzun süre milletimize hizmet eder. Camilerin dışının imarı gibi içini de iyi bir nesil, Allah'ı bilen, Peygamber'i tanıyan, İslam için gayret eden nesiller yetiştirerek imar etmemiz gerekiyor. Milletin irfanına, hikmetine, bilgi ve ilim öğrenerek hizmet verecek, destek verecek genç nesli yetiştirme noktasında camilerimizi iyi değerlendirmemiz gerekiyor’’ diye konuştu.