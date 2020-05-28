Camiler hazır

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün Cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılarak, hazır hale getirildi.

Yozgat il genelinde toplam 626 camide 40 bin 867 cemaatin Cuma Namazında buluşması bekleniyor. Bu camilerden 24 bin 79 cemaat kapasiteli 150 cami ilçe merkezlerinde bulunuyor. Köy ve beldelerde ise 20 bin 738 cemaat kapasiteli 476 camide namaz kılınacak.

Yozgat İl Merkezinde 3 bin 205 cemaat kapasiteli 31 camide Cuma Namaz kılacak.

Yozgat il genelinde, sosyal mesafe konularak cuma namazı kılınması uygun olan camilerde belediyeler ve köy muhtarlıkları tarafından dezenfekte çalışması yaptırıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında süreç başladığı günden itibaren ibadethaneler başta olmak üzere toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını anımsatan Köse, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. Sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi de yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.