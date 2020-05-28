Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105360
ALTIN
377.270
DOLAR
6.8128
STERLİN
8.3977
EURO
7.5343

Camiler hazır

Yozgat’ta bugün Cuma namazı kılınacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 23:30
Camiler hazır

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün Cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapılarak, hazır hale getirildi.
Yozgat il genelinde toplam 626 camide 40 bin 867 cemaatin Cuma Namazında buluşması bekleniyor. Bu camilerden 24 bin 79 cemaat kapasiteli 150 cami ilçe merkezlerinde bulunuyor. Köy ve beldelerde ise 20 bin 738 cemaat kapasiteli 476 camide namaz kılınacak.
Yozgat İl Merkezinde 3 bin 205 cemaat kapasiteli 31 camide Cuma Namaz kılacak.
Yozgat il genelinde, sosyal mesafe konularak cuma namazı kılınması uygun olan camilerde belediyeler ve köy muhtarlıkları tarafından dezenfekte çalışması yaptırıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında süreç başladığı günden itibaren ibadethaneler başta olmak üzere toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Camilerde 16 Mart'tan itibaren cemaatle namaz kılınmasının kısıtlandığını anımsatan Köse, "Vatandaşımız camilerde kendileri namaz kılabiliyordu. Bu sebeple biz de belediye olarak camilerimizi belirli aralıklarla dezenfekte ettik. Sosyal mesafe korunarak cemaatle namaz kılınmasına uygun olan camilerimizi de yine bu süreçte dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Camiler Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gübre desteği
Gübre desteği
Karpuz üreticisi sevindi
Karpuz üreticisi sevindi
Kaçak kazı
Kaçak kazı
TÜBİTAK’tan destek
TÜBİTAK’tan destek
Gündem Söyleşileri
Gündem Söyleşileri
Turşu hazırlığı
Turşu hazırlığı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim