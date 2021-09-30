CAMiLER HAFTASINA HAZIRLIK

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, ekim ayının ilk haftasında kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yapacakları faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunurken, normalleşme ile birlikte camii ve cemaati yeniden bir araya getirmek istediklerini dile getirdi.

Yozgat’ta görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 1986 yılından bugüne ekim ayının ilk haftasının Camiler Haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Gülden, hafta kapsamında camilerin bakım ve onarımının yapıldığını, cami cemaatinin dikkatinin çekilmesi, camilerin manevi anlamda mimarı noktasında etkinliklerin yapıldığını söyledi. Gülden, 2003 yılından itibaren de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilave yapılarak Camiler ve Din Görevlilerini haftası olarak, hem camii cemaatinin hem de camide hizmet üreten din görevlilerinin haftası olarak kutlandığını hatırlattı. Gülden, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının 1 Ekim 2021 Cuma günü başlayacağına vurgu yaparak, pandemi şartlarını da dikkate alarak planladıkları etkinlikler hakkında bilgiler aktardı. Müftü Gülden, Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle mahallelerde bulunan camilerin, ibadethanelerin eksiği varsa onların tamamlanması, cami ile irtibatları kopmuş vatandaşlar varsa onları yeniden kazanmayı istediklerini bildirdi. Gülden, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in Cami ve Din Görevlileri Haftası için 5 Ekimde Yozgat’a gelerek Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde ilde görev yapan din görevlileri ile toplantı yapacağını belirtti. Gülden, il genelinde din hizmeti üreten tüm görevlilere İş Adamı Bilal Şahin ile birlikte çeşitli hediyeler vermeyi planladıklarını dile getirdi. Vatandaşların tek çatı altında toplanabildiği yegane mekanların camiler olduğunu o yüzden de camilerden boşalan cami cemaatini tekrar çekmek için, yavaş yavaş camilerin yeniden imarına başlamak istediklerini ifade etti. Yozgat Başkanı Celal Köse’den Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle belediyenin camilerde temizlik yapmasını talep ettiklerini söyleyerek haftanın hayırlara vesile olmasını diledi.