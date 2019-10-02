Camiler Haftası kutlanıyor

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda şehit aileleri ziyareti, kitap dağıtımı, kan bağışı, ağaç ve fidan dikimi, hatim, hasta ziyaretleri, mevlit ve konferans gibi programlar yer alacağını söyledi.

Kutlama programı kapsamında Çamlıkaltı Kuran Kursunun açılışı gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ederek hafta ve kutlama programı hakkında bilgiler verdi.

İl Müftüsü Sezik,"Camiler Haftasının son yıllarda belirli bir tema etrafında kutlanması, bir yandan camilerimizin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatılmasına, diğer yandan çocuk, genç, kadın gibi farklı toplum kesimlerinin camiyle daha fazla buluşabilmesi için kampanyalar düzenlenmesine vesile olmuştur” dedi.

Hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulacağını ifade eden Sezik, “Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren hocalarımızdan ve kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” şeklinde konuştu.