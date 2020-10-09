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Camiler haftası kutlanıyor

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanılan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle, din hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaları ziyaret etti.

09 Ekim 2020 Cuma 00:07
Camiler haftası kutlanıyor

Yurtlu, kamu görevlileri sendikalarının, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal, meslekî hak, menfaatlerini korumak, geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olduğunu ifade etti, sivil toplum kuruluşlarının önemine vurguladı. Yurtlu, İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün programı çerçevesinde sorunları yerinde tespit etmek, kamu- sivil toplum işbirliğini güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarını özellikle dernekleri ziyaret ettiğini bildirdi. İl Müdürü Yurtlu, sendikaların iş ve işlemlerinin de görev alanı içerisinde olduğunu belirtti. Yurtlu, ‘’Bilindiği üzere Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün teşkilatlanmasıyla, sendika ve siyasi partilerin iş ve işlemlerinin de illerde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri eliyle yürütülmektedir. Amacımız, sivil toplumla diyalog içerisinde iş ve işlemleri verimli etkin ve daha sağlıklı bir yönetişim anlayışıyla yürütülmesidir. Bu çerçevede gerekli hatırlatma, bilgilendirme ve yüz yüze eğitim ve uygulamalar yaparak, hizmet vermek için çaba sarf ediyoruz” dedi. Yurtlu, Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlamak hem de periyodik olarak gerçekleştirilen kamu-sivil toplum ilişkisinin güçlendirip geliştirmesi amacıyla sosyal ziyaret kapsamında, Din hizmetleri alanında faaliyet gösteren Diva Sen Yozgat Şubesi ve Diyanet Sen Yozgat Şubesini ziyaret ederek kurumsal bilgilendirmelerde bulundu. Yurtlu, Yozgat’ta, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında 5 Sendika, 10 Sendika Şubesi 1 Konfederasyon ve 6356 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında 2 Sendika Şubesinin faaliyet gösterdiğini belirtti. Diyanet Sendikası Yozgat Şube Başkanı Hamza Berker ve Diva Sendikası Yozgat Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Oğuz, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürü Yurtlu’ya teşekkür etti.

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Camiler Haftası Kutlanıyor
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