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Camiler haftası kutlanıyor

CAMİLER ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:50
Camiler haftası kutlanıyor

Çekerek İlçesinde Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan, İlçe Müftülüğünü ziyaret etti, din gönüllüsü personelin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. Başkan Çakır, din görevlileriyle camilerle ilgili sorunlar, çözüm önerileri konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Sendika Başkanı Cengiz Yılmaz, konuklara günün anısına tabak hediye etti. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Camilerimiz bizim ruhumuz, İslam beldelerinin kalbi ve Müminler için kurtuluşa açılan kapılardır. Allah'ın varlığı ve birliğine iman etmiş olan herkes bilir ki; bir Müslüman için en güvenli, en huzurlu, samimi ve en sevimli yuvalar camilerdir. Camilerde yürekler buluşur, camilerde saflar sıklaşır, camilerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişir. Kısacası camiler sadece Allah'a olan kulluk borcumuzu ödediğimiz mekanlar değil, aynı zamanda ortak kültürel zenginliklerimizin, milli ve manevi değerlerimizin de güç kazandığı yerlerdir. Ezanla başlayan kısacık hayatımızın sala ile son bulacağı ana kadar bizlere rehberlik eden din görevlilerimizden de, Allah ebeden razı olsun. Yüce Mevla din görevlilerimize ve cami cemaatlerimize huzur, mutluluk, sağlık ve sıhhat, ahirete irtihal etmiş olanlara da rahmet eylesin. En büyük niyazımız şudur ki; Allah, İslam beldelerini camisiz, minarelerimizi ezansız, aziz milletimizi korunaksız ve korunmasız bırakmasın. Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutluyor, Diyanet Teşkilatı çalışanları başta olmak üzere bütün din görevlilerimize kolaylık ve başarılar diliyorum’’ dedi. 

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Camiler Haftası Kutlanıyor
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