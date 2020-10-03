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Camiler haftası kutlanıyor

ÇANDIR İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Kaymakam Resul Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:17
Camiler haftası kutlanıyor

Camiler ve Din Görevlileri Haftası olması hem de Kaymakam Yıldırım’ın ilçede yeni göreve başlaması münasebetiyle gerçekleşen ziyarette, Müftü Yılmaz, İlçe Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve köylerine ait kadro ve personel durumu, din hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Yıldırım, din hizmetlerinin yürütülmesinde ve özellikle pandemi döneminde Vefa Sosyal Destek grupları ile Filyasyon ekiplerinde görev alan tüm personele teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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Camiler Haftası Kutlanıyor
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