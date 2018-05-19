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Camiler dolup, taştı

RAMAZAN ayının ilk Cuma namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. İslam aleminde 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayının başlaması sebebiyle ilk Cuma namazında Yozgat’ta vatandaşlar camileri doldurdu.

Camiler dolup, taştı

RAMAZAN ayının ilk Cuma namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. İslam aleminde 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan Ayının başlaması sebebiyle ilk Cuma namazında Yozgat’ta vatandaşlar camileri doldurdu.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Camiler dolup, taştı

Ramazan ayının ilk Cuma namazını eda edebilmek için adeta birbirleriyle adeta yarıştı. Namaz kılmak için iştirak ettikleri camilerin içlerinde yer bulamayanlar namazlarını camilerin avlularında ve yollarda eda etmek zorunda kaldı. Ramazan ayının ilk Cuma namazını idrak eden vatandaşlar, "Allah'a şükürler olsun ki bu mübarek aya yeniden kavuştuk Allah-ü teala sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramına da kavuşmayı nasip eder" diye konuştular. 

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