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Camide buluştular

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Yerköy’de gerçekleştirilen etkinlikte gençler Sabah Namazında camide buluştu.

Camide buluştular

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Yerköy’de gerçekleştirilen etkinlikte gençler Sabah Namazında camide buluştu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Camide buluştular

Yozgat KOP Millet Kıraathanesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Yerköy Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi kitap okuma gurubu katıldı. Yerköy Müftüsü Mustafa Aktaş, Okul Müdürü Osman Bağcı’nın da hazır bulunduğu etkinlikte gençler Sabah Namazında bir araya geldi. Sonrasında ise kahvaltıda gençlik ve misyonuz konusunda sohbet toplantısı yapıldı. 

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