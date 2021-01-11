Cami yapımına destek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Fransa Nantua'da yaşayan hemşehrimiz Yusuf Yılmaz, ziyaretimize gelip yaptırdığımız Caminin doğalgaz tesisat yapım işini üstlendi’’ dedi. Sarıkaya ilçesinin Şekerpınar Mahallesinde hayırsever Davut Ayhan tarafından bağışlanan arsa üzerinde yapımına başlanılan Camii ve Kuran kursu inşaatı devam ediyor. Caminin biran önce tamamlanıp, ibadete açılabilmesi için hayırseverler de katkı veriyor. Toplamda 763 metrekarelik bir arsa üzerinde 220 metrekare oturuma sahip olacak şekilde inşa edilmeye çalışılan caminin kaba inşaatı tamamlandığı kaydedildi.