CAMi TEMELi ATILDI

Temel atma törenine Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Erbek, MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Güngör, hayırsever Davut Ayhan ve mahalle sakinleri katıldı.

Okunan duanın ardından Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Müftü Emrah Kandemir ve arsayı bağışlayan hayırsever Davut Ayhan inşaatın temeline birlikte ilk harcı koydu.

Törenin devamında ise kurban kesilerek hayırlı uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunuldu.