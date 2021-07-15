Cami temeli atıldı

Sarıkaya ilçesinin Bahçelievler Mahallesinde yapı planlanan caminin temel atma törenine Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan, daire amirleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kesilen kurban, okunan dua ile devam eden törende, Yeni Camii inşaatına Kaymakam Işık, Belediye Başkanı Açıkel, İl Müftüsü Gülden iye diğer protokol üyeleri tarafından ilk harç döküldü.