Cami temeli atıldı

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde yapımı planlanan caminin temeli törenle atıldı. Yoncalık Mahallesi’nde inşa edilecek olan caminin temel atma törenine Kadışehri ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, camilerin önemine değinerek, ''Cami ve camiler, Küba’da başlayıp Medine'de Hz. Peygamber mimarlığı ile devam eden, daha sonra Anadolu'nun fethi ile her yere kondurulan bir ülkenin tapusu ve aidiyet sembolüdür. Dünya semasını andıran gök kubbesi ile resim gibi hat sanatı ile yükseklere doğru uzayıp giden minareleri ve müştemilatı ile bir cami yapmak ve içinde huzurla ibadet etmek en büyük bahtiyarlıktır’’ dedi. Başkan Şimşek, Yoncalık Mahallesi camisinin bölge ve köy halkımıza hayırlı olmasını temenni etti, caminin yapımında emeği olanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından caminin temeline ilk harç konulup, iskelesine çivi çakıldı.