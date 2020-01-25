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Cami Lavanta kokacak

ÇEKEREK İlçesinin eski camilerinden Süleymaniye Cami'nin 180 metrekare genişlikteki avlusuna Lavanta bitkisinin dikimi yapılacak.

Cami Lavanta kokacak

ÇEKEREK İlçesinin eski camilerinden Süleymaniye Cami'nin 180 metrekare genişlikteki avlusuna Lavanta bitkisinin dikimi yapılacak.

25 Ocak 2020 Cumartesi 03:56
Cami Lavanta kokacak

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, zaman içerisinde derme çatma yapılaşma ile caminin bahçe avlusu tamamen düzensiz bir yapıda dönüştüğünü, Cami Yaşatma Derneği Temsilcisi Tahsin Kaplan ve Müftülük ile yaptıkları istişare neticesinde Cami avlusunun genişletilmesini kararlaştırdıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Cami bahçesinde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanının olmaması sebebiyle etrafında bulunan Wc, Şadırvanları yıkarak, Cami avlu kotumuzu da düzenleyerek genişletme çalışmasını tamamladık. Yaptığımız düzenleme ile 750 metrekare genişliğinde bahçesi oldu. Yeni Şadırvan, Wc ve Kur'an Kursu binamız da tamamlandı’’ dedi. Başkan Çakır, ‘yeşil bir Çekerek’ sloganıyla çıktıkları yolda ilçenin simgesi haline gelecek olan Lavanta bitkisini ve Ihlamur Ağacı ile peyzaj çalışmasını da cami avlusunda  uygulayarak, ‘’Süleymaniye Camimiz de Türkiye'de Lavanta Kokulu Cami olarak anılacaktır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Cami Lavanta Kokacak
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