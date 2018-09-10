Cami inşaatına devam

Dernek Başkanı Yusuf Telli, yapımına 2014 yılında başlanan ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayacak olan cami ve kuran kursu inşaatının devam ettiğini söyledi. Telli, “İnşaatımız 2014 yılında hayırseverlerin desteğiyle başladı. Bugün kadar önemli bölümü tamamlanarak, alt katı ibadete açıldı. Camii inşaatımızda yapımı tamamlandığında 400 kişi ibadetini yapabilecek. Ayrıca yatılı Kuran Kursumuzda 40 öğrenci Allah’ın izni ile yatılı olarak hafızlık eğitimi alacak” dedi.