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Cami inşaatına başlandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı planlanan cami inşaatına başlanıldı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:52
Cami inşaatına başlandı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yeşiltepe Mahallesinde bulunan, uzun yıllar hizmet veren Kıble Caminin yenilenmesi için başlatılan çalışmalarda inşaat aşamasına geçildiğini söyledi. Yalçın, Mahalle Muhtarı İsmail Özgan, Dernek Başkanı Hüseyin Adalar, Din görevlisi Tekin Çiftçi ve Mehmet Bilici ile birlikte inşaatta incelemelerde bulundu. Akdağmadeni Belediyesi olarak çalışmalara desteklerinin devam edeceğini bildiren Yalçın, ‘’Kıble Cami'nin yeniden inşasının hızlı bir şekilde tamamlanması için imkanlar dahilinde desteklerimiz devam edecektir. ‘Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder’ ayeti kerimenin belirttiği müjdeye erişmek isteyen kardeşlerimizi cami derneğimize destek vermeye davet ediyor, katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi. •Ahmet Ayverdi•

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Cami Inşaatına Başlandı
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