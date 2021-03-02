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Cami için bağış yaptı

SARIKAYA İlçesinde yapımı devam eden cami inşaatı için bir hayırsever tarafından bağışta bulundu.

02 Mart 2021 Salı 00:51
Cami için bağış yaptı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Hanım Şengönül isimli hayırsever tarafından cami için bağışta bulunduğunu söyledi. Başkan Açıkel, ‘’Madem Camimiz Ramazan ayına yetişmeli diyorsun, ben de hayır yapmak istiyorum, diyen Hanım Şengönül annemiz yüz bin lirasını elimize bıraktı. Ben de hepinizin yerine ellerinden öptüm. Allah hayrını kabul etsin’’ dedi. Başkan Açıkel, pandemi sürecinin bir an evvel biterek, insanların camilerde, teravih namazlarında bir araya gelmesi temennisinde de bulundu, ibadethanelerin her an kalabalık cemaatlerle namaz kılınacak şekilde hazır olması için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

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