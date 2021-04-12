Sarıkaya ilçesinin Şekerpınar Mahallesindeki camide ilk namaz kılındı. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir tarafından kıldırılan namazda, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve misafirleri de yer aldı. Mahalle sakinleriyle birlikte camide ilk namaz kılınarak, cami ibadete açıldı. Caminin iç tefrişatının tamam olduğu, çevre düzenlemesinin ise havaların ısınmasıyla birlikte tamamlanacağı bildirildi. Cemaatin ramazan ayında ibadetini cami de yapabileceği kaydedildi. (Mustafa Mete Öztürk)