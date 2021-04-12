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Cami ibadete açıldı

SARIKAYA İlçesinde geçen yıl yapımına başlanılan cami ibadete açıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:05
Cami ibadete açıldı

Sarıkaya ilçesinin Şekerpınar Mahallesindeki camide ilk namaz kılındı. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir tarafından kıldırılan namazda, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve misafirleri de yer aldı. Mahalle sakinleriyle birlikte camide ilk namaz kılınarak, cami ibadete açıldı. Caminin iç tefrişatının tamam olduğu, çevre düzenlemesinin ise havaların ısınmasıyla birlikte tamamlanacağı bildirildi. Cemaatin ramazan ayında ibadetini cami de yapabileceği kaydedildi. (Mustafa Mete Öztürk)

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Cami Ibadete Açıldı
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