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Cami destek bekliyor

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde 2016 yılında temeli atılıp, kaba inşaatı tamamlanan cami binasının bitirilip, ibadete açılabilmesi için yurtiçi ve yurtdışında yaşayan Yozgatlıların desteği talep edildi.

Cami destek bekliyor

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde 2016 yılında temeli atılıp, kaba inşaatı tamamlanan cami binasının bitirilip, ibadete açılabilmesi için yurtiçi ve yurtdışında yaşayan Yozgatlıların desteği talep edildi.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Cami destek bekliyor

Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma Derneği Başkanı Eftal Yeşiloğlu, 3 bin 500 kişinin çalıştığı Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir caminin bulunmaması nedeniyle, çalışanların Cuma namazları yakın yerleşim yerlerine giderek kılmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Başkan Yeşiloğlu, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışanların ve müşterilerinin ibadetlerini yerine getirebilmelerine katkı verebilmek için 2016 yılından kurdukları dernek aracılığı ile cami inşaatına başladıklarını söyledi.  Dernek Başkanı Eftal Yeşiloğlu, 1996 yılında kurulan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruluşundan bu yana geçen süre içerisinde çalışanların namaz ibadetlerini yerine getirilmesi için bir caminin bulunmadığını bildirdi. Yeşiloğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığının altını çizerek, çalışanların günlük namaz ibadetlerinin yanı sıra cuma namazlarını da kılmak için 5-10 kilometre arasında değişen uzaklıklardaki çevre köylere gitmek zorunda kaldıklarını anlattı. Yeşiloğlu, ‘’Namaz ibadetini yerine getirmek için her OSB çalışanının çevre camilere ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgemizde cami yapabilmek için 2016 yılında Organize Sanayi Bölgesi Cami Derneği kurulmuş olup cami inşaatına başlanmıştır. Geçen 3 yıl içerisinde toplanabilen yardımlar ile caminin kaba inşaatı kubbe seviyesine ancak ulaşabilmiştir. Şuan için en azından caminin zemin katını Cuma Namazı kılınabilecek duruma getirmek için gerek kurumlar gerekse hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz’’ dedi.

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Cami Destek Bekliyor
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