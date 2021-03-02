Cami destek bekliyor

Yozgat’ın Kırıklı mevkiinde bulunan Kombina tesis içerisinde projelendirilip, inşaatına başlanılan 200 cemaat kapasiteli caminin kaba inşaatı tamamlandı. Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası Cami Derneği tarafından yaptırılmaya çalışılan camiyle ilgili yardım çağrısı, inşaata asılan afişle duyuruldu. Yapılan duyuruda, ‘’Kıymetli hayır sahipleri Yozgat Et Kombinamıza yapılan camimizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir omuz verip yapacağınız hayırlarla camimizi sonlandıracağız’’ denildi.