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Cami destek bekliyor

YOZGAT Et ve Süt Kurumu (ESK) Kombina tesisleri içerisinde geçen yıl yapımına başlanılan cami inşaatının tamamlanabilmesi için yardım çağrısı yapıldı.

02 Mart 2021 Salı 00:50
Cami destek bekliyor

Yozgat’ın Kırıklı mevkiinde bulunan Kombina tesis içerisinde projelendirilip, inşaatına başlanılan 200 cemaat kapasiteli caminin kaba inşaatı tamamlandı. Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası Cami Derneği tarafından yaptırılmaya çalışılan camiyle ilgili yardım çağrısı, inşaata asılan afişle duyuruldu. Yapılan duyuruda, ‘’Kıymetli hayır sahipleri Yozgat Et Kombinamıza yapılan camimizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir omuz verip yapacağınız hayırlarla camimizi sonlandıracağız’’ denildi.  

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Cami Destek Bekliyor
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