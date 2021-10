Cami de sona gelindi

Cami inşaatının tamamlanabilmesi için yardım çağrısı da yapıldı. Yozgat’ın Kırıklı mevkiinde bulunan Kombina tesis içerisinde projelendirilip, inşaatına başlanılan 200 cemaat kapasiteli caminin kaba inşaatının ardından iç düzenlemesi çalışmaları da bitirildi. Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası Cami Derneği tarafından yaptırılmaya çalışılan camiyle ilgili yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrıda, ‘Yüreği Allah sevgisiyle atan. Kalbi güzel hayır sahiplerinin yardımlarıyla Et ve Süt Kurumu Camimiz bitmek üzere. Abdesthane, Lavabo, Dış cephe ve cami girişi için yine gönültaşlarımızın hayırlarına ihtiyaç duyulmuştur. Yapacağınız yardımları Rabbim kabul etsin’ denilip, yardımların Et ve Süt Kurumu Yozgat Kombinası Cami Derneği’nin ‘IBAN TR05 0020 5000 0947 7660 1000 01’ hesabına yapılması istenildi.