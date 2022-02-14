Çam kolonyasını tanıttılar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve çok sayıda davetlinin katıldığı lansman toplantısında üretimi gerçekleştirilen Moor Love Bozkırın Aşkı Çam Kolonyasının nasıl yapıldığı, fikrin nasıl ortaya çıktığı ve amacının ne olduğuna dair bilgiler verilip, kolonyanın tanıtımı yapıldı.

Lahsman toplantısında konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, üreten, büyüyen ve gelişen Türkiye'de kadın girişimcileri desteklediklerini söyledi. Yozgat’ta Kadın girişimcileri tarafından kurulan Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen Bozkırın Aşkı Moor Live kolonyalarının cesaretle ve girişimci ruhla üreten, bu işe girişen Kadınları tebrik eden Başer, ‘’Üretim yapan kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu söyledik. Onların işlerini kendi işimiz gibi görmek suretiyle Valimizle, Belediyemizle, Teşkilatlarımız ile beraber onların önünü açan, yol gösteren rehber olan kişiler olmak bizim boynumuzun borcu’’ dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise kağıt üzerinde kurulan kooperatifler değil üretime başlayan kooperatifler amaçladıklarını şuan çoğu ilçede kurdukları kooperatiflerin üretime başladığını ve üretim mağazalarını da açmaya başladıklarını belirtti. Annemize, bacımıza, kadınımıza üretim noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Vali Polat, yeni yılda yeni bir kolonya üretildiğini, Yozgat’ın, Bozkırın aşkı isimli bir marka olduğunu kooperatifin sadece kolonya değil geçtiğimiz haftalarda çanak peyniri de üretmeye başladıklarını sözlerine ekledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ise Yozgat il merkezinde kadın kooperatifinin kendilerinin göreve geldiği dönemde bulunmadığının altını çizdi. Köse, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve hükümetin de destekleri ile kadın kooperatiflerinin kurulduğu ve kurulmaya da devam ettiğini altını çizdi. Daha sonra Bozkırın Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ebru Örmüş ise kadın kooperatifi olarak kendilerinin ne üreteceğiz diye düşünmeye başladıklarını vurguladı. Yozgat’ta neye ihtiyaç olduğunun araştırmasını yaptıklarını dile getiren Örmüş, ‘’Hem satış ve pazarlama alanında açık olacak, hem de Yozgat’ın yöresel ve tanıtımına katkı sağlayabilecek diye düşündük ve herkesin pandemi döneminde ihtiyaç duyduğu kolonyaya yöneldik. Yozgat’ın çam kolonyasını yaptık’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunlarını gösterisi yapılırken daha sonra da Moor Love Bozkırın Aşkı Çam Kolonyasının tanıtımı gerçekleştirildi.