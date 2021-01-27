Cam işlemeye ilgi büyük

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, kursun yoğun ilgi gördüğünü, kurslara 50'den fazla başvuru yapıldığını, bunlardan ancak 25'ini alabildiklerini söyledi. Kaya, İş-Kur kapsamında açılan kurslarda kursiyerlere günlük 40 lira ücret ödeneceğini belirterek, "Usta öğretici Gülay Gümüş tarafından verilen kursta 25 kursiyer eğitim alıyor. Hafta içi her gün 8 saat verilen kursumuz toplam 304 saat sürecek ve mart sonunda tamamlanacak" dedi. Kaya, "Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz kurs bitiminde yeni bir meslek öğrenmiş olacaklar. Temennimiz kursiyerlerimizin öğrendikleri bu mesleği günlük hayatlarında da devam ettirerek aile bütçesine katkıda bulunmalarıdır" diye konuştu.