Cam işleme kursu ilgi görüyor

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, yaklaşık 3 ay sürecek olan kursa kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. İş-Kur destekli açılan kursa devam eden kursiyerlere günlük 40 lira ödeme yapıldığını aktaran Kaya, "Usta öğretici Gülay Gümüş tarafından verilen kursumuz her gün 8 saat olmak üzere nisan ayı sonuna kadar devam edecek. Cam işleme kursumuzda atık malzemeler değerlendiriliyor. Kursumuza ilgi çok fazla. Özellikle aile bütçelerine katkı sunmak isteyen kursiyerlerimiz kurslarımıza ilgi gösteriyor" dedi. Kaya, kursta ham camın işlenerek takı ve süs eşyalarına dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Yardımcı malzemelerle birçok ürünü kursiyerlerimiz tasarlıyorlar. Bunların dışında biblo ve farklı objelerle yüzey süslemesi de yapıyoruz. İşlemelerde özellikle soda şişelerini kullanıyoruz ancak tedarikçi bir firma aracılığı ile camlarımız İtalya'dan da geliyor. Kursiyerlerin evde kullandıkları atık olarak nitelendirdiğimiz ürünleri tekrar hayata geçirmek için bir vesile oluyor" diye konuştu. (Şahin Özmen/aa)