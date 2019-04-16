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Cam hayat buluyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan ateşle boncuk yapımı atölyesinde, kursiyerler önce cam çubukları renkli boncuklara dönüştürüyor, sonrasında da el sanatları ile bütünleştirip, farklı tasarımlar ortaya çıkartıyor.

Cam hayat buluyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan ateşle boncuk yapımı atölyesinde, kursiyerler önce cam çubukları renkli boncuklara dönüştürüyor, sonrasında da el sanatları ile bütünleştirip, farklı tasarımlar ortaya çıkartıyor.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Cam hayat buluyor

Atölyede, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan geleneksel ateşte cam boncuk sanatı ile birlikte el sanatlarını kursiyerlere öğreten Usta Öğreticisi Sibel Biçer, ortaya çıkartılan el emeği göz nuru takı ürünlerinin beğenildiğini, bunu daha da geliştireceklerini söyledi. 15 kursiyer, sabahtan öğleye kadar cam çubuklarından farklı renklerde boncuklar hazırlıyor. Öğleden sonra ise cam boncukların da kullanıldığı fular, künye, kol düğmesi, kravat iğnesi gibi daha birçok takı malzemesi el emeği göz nuru ile hazırlanıyor. Kursiyerlerin Döner Sermaye kapsamında çalışarak, ürettikleri ürünleri satarak, gelir elde ettiklerini belirten Biçer, çubuk camlardan boncuk üretimine kadınların ilgisinin daha fazla olduğunu belirtti. İlk etapta ‘nasıl yapabilirim?’ düşüncesine kapılanların daha sonra üretim yaparak zevk almaya başladıklarını kaydeden Biçer, ‘’Alevde cam çalışmak zor denilebilir ama alıştıktan sonra kolay. Başta nasıl zorlanıp sonra her şeyi otomatik olarak yapıyorsunuz. Zorluğu var. Çok dikkatli çalışmanız gerekiyor. Çünkü alevle çalışıyorsunuz. Ama sonuçta çıkan şeyler çok güzel olunca hiç bir zorluğunu görmüyorsunuz. Gerçekten çok zevkli bir uğraş, herkesin denemesini öneririm’’ diye konuştu. 

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