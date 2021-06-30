Çalmadan Girebilirsin

Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘Açık Kapı’ masasında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinleyip, çözüm yollarını değerlendirdi. Vali Polat, Açık Kapı masasında kendisine iletilen konuların çözümü noktasında ilgili makamlara talimat verdi. Vali Polat, talepte bulunan vatandaşları 'Açık Kapı' masasında tek tek kabul etti. Vatandaşların taleplerini, sorunlarını çekinmeden iletebileceklerini belirten Vali Polat, taleplerin imkanlar içerisinde çözüldüğünün altını çizdi.