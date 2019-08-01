Çalıştay verimli geçti

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştaytayda, önceki yıllarda kimya, bor, biyolojik moleküler gibi konu ve bilim dallarının tema olarak belirlenmesine karşın, bu yıl özel bir tema belirlenmediği hatırlatıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Başarıyla tamamlanmasının huzurunu hissettiğimiz Çalıştayın katılımcılara, üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve dünya biliminin ilerlemesine katkı sağlayıcı yansımalarının olmasını temenni ederim. Tebliğ sunarak ve iştirak ederek toplantıya katkı veren üniversite ve diğer kurumlardan gelerek değer katan bütün araştırmacılara teşekkür ederim. Herkese açık tuttuğumuz toplantıya katılan öğrenci ve halkımıza da teşekkür ederim. Varlıkları kıymet vermelerindendir. İstifade ettiklerini belirten herkes, yorgunluğumuzu azaltmıştır’ dedi.