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Çalıştay verimli geçti

BOZOK Üniversitesi’nde bu sene 8’ncisi düzenlenen Bilim Çalıştayına başkanlık eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştay verimli geçti

BOZOK Üniversitesi’nde bu sene 8’ncisi düzenlenen Bilim Çalıştayına başkanlık eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Çalıştay verimli geçti

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki çalıştaytayda, önceki yıllarda kimya, bor, biyolojik moleküler gibi konu ve bilim dallarının tema olarak belirlenmesine karşın, bu yıl özel bir tema belirlenmediği hatırlatıldı.  Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Başarıyla tamamlanmasının huzurunu hissettiğimiz Çalıştayın katılımcılara, üniversitemize, şehrimize, ülkemize ve dünya biliminin ilerlemesine katkı sağlayıcı yansımalarının olmasını temenni ederim. Tebliğ sunarak ve iştirak ederek toplantıya katkı veren üniversite ve diğer kurumlardan gelerek değer katan bütün araştırmacılara teşekkür ederim. Herkese açık tuttuğumuz toplantıya katılan öğrenci ve halkımıza da teşekkür ederim. Varlıkları kıymet vermelerindendir. İstifade ettiklerini belirten herkes, yorgunluğumuzu azaltmıştır’ dedi.

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