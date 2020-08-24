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ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘Çevre ve Gençlik’ başlıklı çalıştayın verimli geçtiğini belirterek, günümüzde giderek artan çevre sorunlarının çalıştayda ele alınıp, değerlendirildiğini söyledi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:34
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttükleri ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen ‘Çevre ve Gençlik’ konulu çalıştay etkinliğinin verimli geçtiğini söyledi. Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Uğuz, günümüzde çevre sorunlarının son yıllarda giderek artış göstermekte olduğuna dikkat çekti. Uğuz, ‘’Bu konunun ciddiyetini biz gençlerde giderek daha fazla anlamaktayız. Projemiz, gençlerin çevreye olan duyarlılığını arttırmak üzere yerelde ne yapabiliriz sorusunu sormaları üzerine ortaya çıkmıştır. Düzenlediğimiz faaliyetlerle, çevre bilincini artırarak gençlerin ve toplumun çevreye duyarlı davranmalarını sağlamanın yanı sıra, çevre sorunları ortaya çıktıktan sonra, gençlerin karar verme süreçlerine katılmalarını sağlayarak çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır’’ dedi. Uğuz, düzenlenen etkinliğe 35 gencin katılım sağladığını, yaygın eğitim yöntemleriyle gerçekleştirilen çalıştayda tanışma oyunları, gençlere ücretsiz sunulan Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programı ve Eurodesk fırsatlarından da bahsedildiğini bildirdi. Uğuz, ‘’Gençler hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve sıfır atık ve Covid-19 salgının çevreye etkisi üzerine sorun analizi yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri aradılar. Çalıştaya Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görev yapan çevre mühendisleri ve Yaşanabilir Çevre Derneği destek verdi. Ayrıca Sorgun Belediye Başkan vekili Kazım Ergün ve Belediye Başkan yardımcımız Kadir Kaygusuz çalıştaya katılarak, ilçemizde çevre ile ilgili yapılan düzenlemeler ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, gençlerin sorularını cevapladılar. Çalıştayın sonuçları rapor haline getirilerek ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, gençlik merkezleri ve gençlerle paylaşılacaktır. Çevre ile ilgili faaliyetlerimiz devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

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ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
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