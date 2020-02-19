Çalıştay hazırlığı

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, kontenjan dolayısı ile projeye seçilip iptal eden katılımcıların diğer potansiyel katılımcıları engellemiş olduklarını hatırlatarak, ‘’Bu nedenle başvuru yapıp, mücbir sebepler dışında projeye katılmayan katılımcılar bir yıl boyunca SORGED'in hiçbir faaliyetinden yararlanamayacaktır’’ dedi. Başkan Uğuz, Projenin Yozgat'ın genç işsizliği sorununu irdelemeye yönelik olduğuna vurgu yaptı. Uğuz, proje ile katılımcıların Yozgat için büyük bir sorun haline gelen genç işsizliği konusunda bilgi sahibi olacaklarını, sorunlara çözüm üreterek, giderek artan genç işsizlik sorununu mercek altına alacaklarını, gençlerin işsizlik sorunu içerisinde kaybolmalarına izin vermemek adına çözümler aranıp, politika metni hazırlanacağını bildirdi. Uğuz, ‘’ Proje kapsamında toplamda 4 Çalıştay ve 1 zirve programı yapılacaktır. Yozgat’tan Proje katılımcıları, 18-30 yaş arasındaki 120 gençten oluşmaktadır. Proje sonunda yapacağımız zirve programına ise gençler ve karar alıcılardan oluşan 150 katılımcı yer alacaktır. Proje kapsamında İş Kulübü eğitimi hakkında gençlere detaylı bilgiler verilecek. İş Kulübü, Yozgat İŞKUR il Müdürlüğü tarafından 15 kişilik gruplarla bir haftalık eğitim programı ile hedef belirleme, iç motivasyon, başarı, beynin çalışma prensipleri, cv hazırlama, mülakat teknikleri, iş görüşmesi, telefon görüşmesi, işveren beklentileri, iş arama kanalları, beden dili gibi bir çok alanda aktivitelerin uygulanmasıyla kişilerin iş arama becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. İş Kulübü eğitimleri interaktif olarak verilecektir. Bu eğitimler çalıştaylardan sonra 15'er kişilik gruplar halinde verilecektir’’ diye konuştu.