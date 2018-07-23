ÇALIŞMAYI BiTiRiN!

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Ali Keven, çalışmaların devam ettiği karayolunda ayrı ayrı incelemelerde bulunup, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Yozgat şehir merkezinden geçen Karayolunun asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Müteahhit firmadan bilgi aldık. Asfaltlama çalışmalarının ivedilikle bitirilmesi hususunu belirttik’’ dedi.

Yozgat Milletvekili Ali Keven de, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün Yozgat şehir içi geçişinde yürüttükleri asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldıklarını kaydetti. Keven, şehir içinde daha hızlı çalışma yürütülmesi için Bölge Müdürü’nü daha duyarlı davranmaya davet ettiğini söyledi. Keven, Karayollarında ödenek sıkıntısı olup olmadığı konusu ile birlikte işlerin hızlandırılması bakana durumu ileteceğini anlattı. Keven, ‘’Tek isteğimiz Yozgat esnafı daha fazla zarara uğramasın ve Yozgatlılar biran önce hak ettikleri yola kavuşsunlar’’ diye konuştu.

