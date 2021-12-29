ÇALIŞMAYANLAR MAĞDUR

Tüm Dünya da olduğu gibi Yozgat’ta da kadına yönelik şiddet gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve birçok kamu kuruluşu ile birlikte Sivil Toplum Örgütleri kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yapsa da kadına şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Her geçen birçok şiddet türüyle karşılaşan kadınların yaklaşık yüzde 50’si psikolojik şiddete maruz kalırken, yüzde 40 civarında kadın fiziksel, yüzde 5 civarında ekonomik, yüzde 2 civarında ise ısrarlı takip ile cinsellik izliyor. Şiddeti ortaya çıkaran sebeplerin başında ise ani gelişen tartışmalar geliyor. Devamında ise ekonomik sıkıntılar, psikolojik nedenler, kıskançlık, bağımlılık, aldatma ve ayrılığı kabullenmeme geliyor.

EN YAKINLARINDAN

GÖRÜYORLAR

Yozgat’ta 2021 yılından 11’inci ayına kadar geçen sürede yaklaşık 900 kadın eşi tarafından şiddet mağduru oldu. Bu rakamları yaklaşık 170’i akraba, yaklaşık 150’si aile ve yaklaşık 45’i de sevgili izliyor.

UYGULAYAN ÇALIŞIYOR

MAĞDUR ÇALIŞMIYOR

Şiddet mağduru kadınların yaklaşık yüzde 75’i çalışmazken, yaklaşık yüzde 20’si ise çalışıyor. Şiddet uygulayanların ise tam tersi yaklaşık yüzde 70’i çalışırken yaklaşık yüzde 30’u çalışmıyor. Şiddet gören kadınların eğitim durumu ise şu şekilde sıralanıyor; yaklaşık büyük çoğunluğu lise mezunu olurken, bu sıralamayı ortaokul, ilkokul, ön lisans ve okur yazar olmayan kesim devam ettiriyor. Şiddet gören kadınların yaş aralığı ise; en çok 26 ile 35 yaş aralığı bu oranı 36 ile 45, 45 yaş üstü, 18 ile 25 ve 18 yaş altı takip ediyor. En çok şiddet uygulayanların yaş aralığı ise; 26 ile 35, 36 ile 45, 45 yaş üstü, 18 ile 25 ve 18 yaş altı olarak sıralanıyor.

EN GÜVENİLEN YER

Şiddet gören kadınların büyük çoğunluğu güvendiği yerleri olan evlerinde şiddete maruz kalıyor. Bu oranı iletişim araçları, sokak ve iş yeri takip ediyor.

