Çalışmaya devam

Başkan Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat Belediyesi Nohutlu Sosyal Tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Arslan, Yozgat’a büyük yatırımlar yaptıklarını, seçim beyannamesinde verdikleri sözlerin hepsini yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduklarının altını çizdi.

Arslan, ‘Daha fazla projeleri hayata geçirdik. Devam eden yatırımlarımızdan otopark ve hal binasını bu yıl bitireceğiz. Odun Pazarı projesinin de temelini atacağız" dedi.

Cadde ve bulvar çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini vurgulayan Arslan, Nohutlu Mahallesinde açtıkları bulvarı Şekerpınar ve Agah Efendi Mahallesine kadar uzatacaklarını, Şehir Hastanesine bulvar açacaklarını kaydetti. Arslan, tarihi konak restorasyonlarını bu yıl da sürdüreceklerini ve 2 konağı restore ettireceklerini ifade etti. Yozgat’ı sıkışıklıktan kurtaracak adımlar atarak rahatlattıklarını kaydeden Arslan, "Eski İŞGEM bölgesinde yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Park, yeni iş merkezi yaptık. Burayı canlandırmak için nikah salonumuzu buraya taşıyacağız. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Yozgat’ın batıya yönlendiren imar planı hazırladık. Bu bölgede altyapıyı yapacağız. TOKİ ile yaptığımız çalışma sonucunda arıtma tesisin karşısına bin konut yapılacak. İnşallah mayıs, haziran gibi temeli atılacaktır" diye konuştu.