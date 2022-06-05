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Çalışmaları yerinde inceledi

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakam Tugay Cingirt yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

05 Haziran 2022 Pazar 00:54
Çalışmaları yerinde inceledi

Gülpınar köyünde başlanan yol yapım çalışmalarında incelemede bulunan Kaymakam Cingirt, köy halkının sorunlarını dinleyip, talepleri hakkında bilgi aldı. Tüm vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Cingirt, “Köylerimizde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Köylerde yaşan vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru bizler için oldukça önemlidir. Bu manada bizlerde vatandaşlarımız için elimizden geleni yaparak istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Haber Merkezi 

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Çalışmaları Yerinde Inceledi
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