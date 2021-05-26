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Çalışmaları inceledi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde yapımına başlanan üç boyutlu kilitli parke taş döşeme çalışmaları yerinde inceledi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:59
Çalışmaları inceledi

Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Yılmaz, gazetecilere ilçe merkezindeki ara cadde ve sokakların tamamına üç boyutlu parke taş döşeneceğini söyledi. Yılmaz, Haşim Kılıç Mahallesi'nde bulunan cadde ve sokakların, 12 bin metrekare üç boyutlu baklava dilimli parke taş döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çalışmalar sırasında cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon rögarları temizlendi, çalışmalar bittikten sonra cadde ve sokaklarımız modern bir görünüme kavuşacaktır. Şimdiden ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. (Ferhat Kayhan/aa)

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Çalışmaları Inceledi
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