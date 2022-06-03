Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çalışmaları inceledi

Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlı İğdeli köyünü, Kaymakam Tugay Cingirt ziyaret etti. Ziyaretinde köy yoluna kaldırım taşı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Cingirt, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

03 Haziran 2022 Cuma 00:42
Çalışmaları inceledi

Kaymakam olarak sadece ilçe merkezi değil köylerde de devam eden, yapılası gereken çalışmaları takip ettiğini bildiren Cingirt, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak, onların yaşam standartlarını yükseltmek bizim görevimiz. Bu doğrultuda ilçe merkezimizde olduğu gibi köylerimizde de yapılan ve yapılaması gereken projeleri, çalışmaları takip ediyor ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz.  Bu yüzden bugün İğdeli köyümüzü ziyarete geldik. Burada yapılan çalışmalarımızı inceleyerek gerekli bilgileri aldık. Çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmaları Inceledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan temizlik
Jandarmadan temizlik
Akdağ’da görüldü
Akdağ’da görüldü
Kursa ziyaret
Kursa ziyaret
Mavi Marmara unutulmamalı
Mavi Marmara unutulmamalı
Kentten köye hediye
Kentten köye hediye
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek
Güçlü Aile, Güvenli Gelecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim