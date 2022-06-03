Çalışmaları inceledi

Kaymakam olarak sadece ilçe merkezi değil köylerde de devam eden, yapılası gereken çalışmaları takip ettiğini bildiren Cingirt, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak, onların yaşam standartlarını yükseltmek bizim görevimiz. Bu doğrultuda ilçe merkezimizde olduğu gibi köylerimizde de yapılan ve yapılaması gereken projeleri, çalışmaları takip ediyor ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu yüzden bugün İğdeli köyümüzü ziyarete geldik. Burada yapılan çalışmalarımızı inceleyerek gerekli bilgileri aldık. Çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi