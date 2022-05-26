Çalışmaları inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden alan Köse, vatandaşlar ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Yozgat için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Köse, Sanayi Kavşağı-2’nci Etap TOKİ Konutları arası yan yol çalışması ve Adalet Eğitim Merkezi yolu refüj ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkın bilgi aldı.
•Haber Merkezi•
26 Mayıs 2022 Perşembe 00:41
Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden alan Köse, vatandaşlar ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Yozgat için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Köse, Sanayi Kavşağı-2’nci Etap TOKİ Konutları arası yan yol çalışması ve Adalet Eğitim Merkezi yolu refüj ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkın bilgi aldı.