Çalışmaları inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden alan Köse, vatandaşlar ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Yozgat için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Köse, Sanayi Kavşağı-2’nci Etap TOKİ Konutları arası yan yol çalışması ve Adalet Eğitim Merkezi yolu refüj ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkın bilgi aldı.

•Haber Merkezi•