Çalışmaları inceledi

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Köse, belediye çalışmalarını da yerinde inceliyor. Cemil Çiçek Bulvarı’nda yapımına başlanan yan yol çalışmalarını inceleyen köse çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yan yol çalışmalarının tamamlanması ile birlikte vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayacağını belirten Köse, “Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerimizden bilgileri aldık. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile vatandaşlarımız daha da rahat edecekler” dedi.