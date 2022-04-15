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Çalışmaları inceledi

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, millet bahçesi projesinin uygulanacağı alanda yapılan çalışmaları inceledi.

15 Nisan 2022 Cuma 00:21
Çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Köse, inceleme sonrası gazetecilere, 52 bin metrekare alanı kapsayan millet bahçesinin inşaat ihalesinin geçen yıl yapıldığını aktardı.
Kent merkezinde Menekşe Evleri olarak bilinen alanda ekonomik ömrünü tamamlamış binaların bulunduğunu belirten Köse, "Yozgat merkezde de bir millet bahçesi ihtiyacı doğmuştu. Buradaki konut sahiplerine yeni konut yaparak buradan çıkartmak hem de bu alanı millet bahçesi olarak değerlendirmek istedik. Millet bahçemizin ihalesi yapıldı. Şu an alan temizle çalışması yapılıyor, ramazan sonuna kadar tamamlanacak. Ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak inşaat çalışması başlayacak." dedi.
Köse, Menekşe Evleri'nde 170 hak sahibinin bulunduğunu ifade ederek, bu hak sahiplerine verilecek 140 metrekarelik konutların inşaatının sürdüğünü sözlerine ekledi. •aa•

Anadolu Ajansı

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