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Çalışmaları denetledi

KADIŞEHRİ ilçesinde Köydes ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile köylerde yürütülen çalışmaların sonuna gelindi.

Çalışmaları denetledi

KADIŞEHRİ ilçesinde Köydes ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile köylerde yürütülen çalışmaların sonuna gelindi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:55
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Çalışmaları denetledi

Kaymakam Fikret Dağ, İlçe Özel İdare Müdürü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ile birlikte Seyhan Köyünde devam eden çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Kadışehri ilçesinde içme suyu ve yol çalışmaları ile köylerin altyapılarının iyileştirilmesi, kullanılmayan, tehlike arz eden binaların yıkılması gibi çalışmalar sezon içerisinde gerçekleştirildi. Kadışehri İlçesinde 10 Proje yatırım programına alındı. 0,6 kilometre birinci kat, 19 kilometre de ikinci kat asfalt çalışması gerçekleştirildi.

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Çalışmaları Denetledi
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