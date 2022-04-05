Çalışmalarda ara yok

Belediye tarafından hafta içi başlanan bahar temizliği çalışmaları gece gündüz aralıksız olarak devam ediyor. Bahar temizliği kapsamında temizliklerin başladığını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Ekiplerimiz tarafından çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz sahada çalışıyor. Gündüz saatlerinde ana caddelerdeki trafiği aksatmamak adına ara sokaklarda çalışmalarımızı sürdürürken gece saatlerinde ana caddelerimizi temizliyoruz. Yapmış olduğumuz temizlik çalışmalarımızda vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızın tamamı vatandaşlarımız için. Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.