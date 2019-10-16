Çalışmalara hız verildi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, başlatılan iyileştirme çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığın, terminal zemininde oluşan büyük yıpranma, dış cephedeki eksiklikler ve toplamda 14 bin 500 metrekare alandan oluşan terminalin çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Özellikle zeminde oluşan yıpranmadan dolayı ekiplerimiz zemin sağlamlaştırma işlemleri için büyük gayret sarf edip, bundan sonraki süreçte bu konuda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir’’ dedi.