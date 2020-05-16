Çalışmalara hız verildi

AKDAĞMADENİ Belediyesi, havaların ısınması ile birlikte başlattığı proje ve yatırımların tamamlanmasına yönelik çalışmalarına hız verdi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, ‘’Birimlerimiz tarafından ilçemizin birçok noktasında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiriliyor’’ dedi. Başkan Yalçın, Acil Servis yolu çalışmalarında sona gelindiğini, asfalt çalışmalarına başlandığını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Nida Tüfekçi Parkı yanında bulunan yolun yeniden yapım işi kısa sürede tamamlanacak olup, çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Gültepe Mahallesinde yol onarım çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde bulunan mezarlıklarımızda yaz temizliği ekiplerimiz tarafından detaylı şekilde yapıldı. Park Bahçeler birimimiz tarafından yeşil alanlarımızda, parklarda bakım çalışmaları sürdürülüyor. devam etmektedir. İtfaiye ekiplerimiz ilçe genelinde yol yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürmektedir’’ diye konuştu.