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Çalışmalara devam

Akdağmadeni Belediyesi, yaz dönemi hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Yeni çocuk parkı tamamlandı, aile bahçesi ve parkların bakımı devam ediyor...

02 Mayıs 2020 Cumartesi 00:36
Çalışmalara devam

AKDAĞADENİ Belediyesi, çocuklar için yeni bir park projesini hayata geçirirken, yetişkinlerin kullandığı park ve bahçelerde de düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Gültepe Mahallesinde eski acil servis yolunda yaptıkları düzenleme sonrasında oluşan boş alanı değerlendirmek, mahalle halkının taleplerini yerine getirmek için başlatılan çocuk oyun parkının yapımının tamamlandığını söyledi. Yayçın, ‘’Korona Virüs salgını ortadan kalktıktan sonra parklarımız eskisi gibi cıvıl cıvıl olacaktır. Sağlığımıza dikkat edelim’’ dedi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, parklar ve çay bahçelerinde yaz ayının gelmesiyle birlikte bakım onarım çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Yalçın, ‘’Ekiplerimizin bir bölümü korona virüse karşı gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, park bahçeler personelimizde mevsimsel budama çalışmaları yapıyor. Şartlar ne olursa olsun ilçemizin her bir köşesinde çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz. Salgını geride bıraktıktan sonra tüm vatandaşlarımızla eskiden olduğu gibi güzel zamanlar yaşayacağız’’ diye konuştu.

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Çalışmalara Devam
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