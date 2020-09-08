Çalışmalara devam

Başkan Köse, ‘’Diyanet Eğitim Merkezi’ni şehrimize entegre etmek için başlattığımız bağlantılarıyla birlikte 800 metre yol yapımı, çevre düzenlemesi ve asfalt serimini gerçekleştiriyoruz’’ dedi. Başkan Köse, Çapanoğlu Mahallesi’nde başlattıkları yan yol çalışmasıyla, standartlara uygun olmayan giriş ve çıkışları düzenleme çalışması yapıldığını, trafik kalitesi olarak da uygun olmayan yolu yeniden yapmaya başladıklarını anlattı. Köse, ‘’Yeni Sanayi Sitesi’nde trafik yoğunluğuna rağmen kullanışsız olan yolları yeniden yapıyor, kavşaklarıyla bağlantı yollarıyla uzun yıllar şehrimize hizmet edecek yeni bir bulvar kazandırıyoruz’’ ifadelerini kullandı.