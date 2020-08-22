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ÇALIŞMALARA DEVAM

Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı atık su arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:53
ÇALIŞMALARA DEVAM

DEVLET Su İşleri tarafından yürütülen, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı Havzası Atık Su Toplama ve Arıtma Tesisi yapım işi çalışmalarına hız verildi. Gülyayla Köyünde yapılan evsel atıksu arıtma tesisinin Shot-Crete, olgunlaştırma havuzu ve fosseptik imalatları tamamlandı. Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, beraberindeki teknik heyet ile birlikte tesis şantiyesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Musabeyli Cemil Çiçek Barajı rezervuarı yakınında yer alan Bişek ve Gülyayla köylerinin atık suları yapılacak yapay sulak alan tesisleri ile arıtılarak, baraja kirli suyun karışması engelleneceği bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte içme suyu amacı da taşıyan barajdan daha kaliteli suyun temin edileceğinin altı çizildi. 

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Çalışmalara Devam
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