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Çalışmalara devam

Yozgat Belediyesi, Sanayi bölgesindeki yol çalışmalarını hızlandırdı.

21 Temmuz 2020 Salı 01:30
Çalışmalara devam

YOZGAT Belediyesi tarafından, Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde Atatürk Yolu’na alternatif olarak oluşturulmaya çalışılan yeni yol ile ilgili çalışmalarına hız verdi.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hafta başına yoğun bir mesaiyle başladıklarını söyledi. Başkan Köse, ‘’Yeni Sanayi Sitesi’nde süren bulvar çalışmamız ve şehrimize kazandıracağımız yeni meydan çalışmalarımızda sona doğru yaklaştık. Yeni bulvarımız ve yeni meydanımızı kısa sürede şehrimize kazandıracağız’’ dedi.

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Çalışmalara Devam
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