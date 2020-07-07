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Çalışmalara devam

Devlet Su İşleri tarafından Yozgat’ta sulama amaçlı gölet yapımı çalışmaları devam ediyor.

07 Temmuz 2020 Salı 01:00
Çalışmalara devam

SORGUN ilçesinde yapımına önceki yıllarda başlanılan sulama amaçlı Erkekli Göleti İnşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Gövdede yatay çakıl filtre imalatı tamamlanan gölette kil dolgu çalışmaları devam ediyor. Dolusavak beton imalatlarının devam ettiği kaydedildi. Önyüzü Geomembran Kaplı Toprak Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar araziyi sulayacak. 

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Çalışmalara Devam
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