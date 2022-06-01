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Çalışmalara devam

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sanat Gecesi etkinliklerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:35
Çalışmalara devam

Öğretmen ve öğrencilerin moral ve motivasyon amaçlı düzenlenen etkinlikte provalar sürdürülüyor. Her zaman öğretmen ve öğrencilerin yanlarında oldukları belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize moral ve motivasyon olması amacıyla planladığımız Sanat Gecesi etkinliğinin provaları durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda provalarını tamamlayan değerli öğretmenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi ziyaret ettik, kendilerine ikramlarda bulunduk. Her daim onların yanlarındayız. Onlar mutlu olmalı ki öğretmenlerimiz daha iyi ve verimli ders verebilsin öğrencilerimiz ise daha iyi şekilde ders dinleyerek başarılı olsunlar” dedi. 
Haber Merkezi

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