Çalışmalara devam

Ekipler tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Baran Caddesinde eskiyen kaldırımlar taşlar yeniden yapılıyor.

Sarıkaya Belediyesi ilçe genelinde başlattığı çalışmalar ile eskiyen ve yıpranan kaldırımları yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekipler son olarak Baran Caddesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede eskiyen kaldırım taşları sökülerek yerine yeni taşlar döşeniyor. Çalışmalar hakkın bilgi veren Belediye Başkanımız Ömer Açıkel, “Sarıkaya Belediyesi olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde süreceğiz. İlçemizde bozulan yol ve kaldırımların kalmamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haber Merkezi