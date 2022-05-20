Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çalışmalara devam

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, Belediye ekipleri tarafından kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

20 Mayıs 2022 Cuma 00:02
Çalışmalara devam

Ekipler tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Baran Caddesinde eskiyen kaldırımlar taşlar yeniden yapılıyor.
Sarıkaya Belediyesi ilçe genelinde başlattığı çalışmalar ile eskiyen ve yıpranan kaldırımları yenileme çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ekipler son olarak Baran Caddesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede eskiyen kaldırım taşları sökülerek yerine yeni taşlar döşeniyor. Çalışmalar hakkın bilgi veren Belediye Başkanımız Ömer Açıkel, “Sarıkaya Belediyesi olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde süreceğiz. İlçemizde bozulan yol ve kaldırımların kalmamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polat ve Köse’den ziyaret
Polat ve Köse’den ziyaret
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadıpınarı’nda çevre düzenlemesi
Kadın istihdamına destek
Kadın istihdamına destek
Konferans düzenlendi
Konferans düzenlendi
Vakıf kuruldu
Vakıf kuruldu
Emanete sahip çıktılar
Emanete sahip çıktılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim