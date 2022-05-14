Çalışmalara devam

Ekiplerin sahada daha iyi hizmet verebilmek ve daha güzel bir Şefaatli için çalıştığını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, çalışmaları yerinde inceledi. Yol tamir, bakım ve temizlik çalışmaları, yeni temiz su hattı döşenmesi işi ve Atakan Yüksel Aile Yaşam Merkezi yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Karaca, “Ekiplerimiz sahada sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve daha güzel bir Şefaatli için çalışıyor, hizmet sunuyor. Çalışma arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi. •Haber Merkezi•